Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: l'armée allemande passe commande de 62 hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la Bundeswehr allemande a signé un contrat pour l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multi-rôles H145M (62 commandes fermes plus 20 options).



Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145M ajoute l'avionneur, qui précise que le contrat comprend également sept années de support et de services, garantissant une mise en service optimale.



L'armée allemande recevra cinquante-sept hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront cinq.



'Nous sommes fiers que la Bundeswehr ait décidé de commander jusqu'à 82 hélicoptères H145M', a déclaré Bruno Even, directeur d'Airbus Helicopters.

'Nous veillerons à ce que la Bundeswehr reçoive les hélicoptères conformément au calendrier de livraison très ambitieux qui prévoit les premières livraisons en 2024, moins d'un an après la signature du contrat', a-t-il ajouté.



Pour rappel, le H145M est un hélicoptère militaire polyvalent offrant un large éventail de capacités de mission, rapporte Airbus.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.49%