Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: l'A400M testé en version bombardier d'eau information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir réalisé une campagne d'essais en vol sur son avion de transport militaire, l'A400M, équipé d'un prototype de kit amovible pour la lutte contre les incendies.



Ces essais, réalisés en Espagne, ont consisté à larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau en moins de dix secondes, à basse altitude (45 mètres) et à une faible vitesse (230 km/heure).



L'objectif principal de la campagne visait à valider la quantité d'eau et le temps de largage ainsi que la capacité de l'avion à effectuer des missions de bombardier d'eau avec ce nouveau kit.



Les tests portant sur ce démonstrateur de kit anti-incendie ont été menés en collaboration avec un escadron de l'armée de l'Air espagnole spécialisé dans la lutte contre les incendies de forêt, les autorités européennes de lutte contre les incendies et le Ministère espagnol de la transition écologique.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.11%