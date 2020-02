Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : l'A330-800 a reçu la certification de l'AESA Cercle Finance • 13/02/2020 à 14:29









(CercleFinance.com) - L'Airbus A330-800 a reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Federal Aviation Administration (FAA). L'avion a terminé le programme de teste avec 370 heures d'essais en vol et 132 vols depuis le mois de Novembre 2018. L'A330-800 dispose du nouveau moteur Rolls-Royce Trent 7000, d'une nouvelle aile 3D et de nouveaux Sharklets en matériaux composites plus légers. Il apporte une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport aux avions d'ancienne génération et de taille similaire. Les A330-800 pourront accueillir 220 à 260 passagers en trois classes, ou jusqu'à 406 voyageurs dans une simple classe. A ce jour, la famille A330neo a enregistré 337 commandes fermes de 22 opérateurs.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.88%