Airbus: L'A321neo teste le vol 100 % de SAF information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 14:37

(CercleFinance.com) - Un A321neo a décollé hier du siège d'Airbus à Toulouse, en France, avec ses deux moteurs alimentés à 100 % par de la SAF non mélangée, annonce la Compagnie.



L'avion est suivi de près par un avion de collecte de données dont la mission est de recueillir des informations sur les émissions de non-CO2 et la création de traînées de condensation.



Les vols de l'A321neo sont la dernière démonstration en date du projet VOLCAN, acronyme de VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux.



Les partenaires sont les sociétés aéronautiques françaises Safran et Dassault Aviation, ainsi que le laboratoire de recherche aéronautique ONERA et le ministère français des Transports.



L'A321neo est le premier monocouloir d'Airbus et le dernier avion d'Airbus - après l'A350 et l'A330MRTT - à tester un carburant aviation 100 % durable sur les deux moteurs.