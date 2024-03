Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Korean Air commande 33 appareils de la famille A350 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Korean Air a signé un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 33 appareils de la famille A350. L'accord, qui comprend 27 A350-1000 et six A350-900. Il est évalué à 13,7 milliards de dollars.



' L'acquisition de l'A350 de nouvelle génération s'inscrit non seulement dans le cadre des efforts de développement durable des compagnies aériennes, mais est également considérée comme une préparation à l'intégration d'Asiana Airlines ' indique le groupe.



L'A350-1000 est le plus grand appareil de la famille A350 et peut accueillir de 350 à 410 passagers dans une configuration standard avec trois classes.



L'avion utilise des matériaux composites avancés, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone jusqu'à 25 % par rapport aux modèles d'avions de taille similaire de la génération précédente.



Doté de la plus grande autonomie de vol parmi les avions de ligne existants, l'A350-1000 peut parcourir jusqu'à 16 000 km à pleine charge.



La compagnie aérienne peut déployer l'avion sur ses lignes long-courriers telles que Séoul Incheon-New York, où la compagnie aérienne opère actuellement deux vols quotidiens.



En plus de l'accord portant sur l'achat de 33 A350, Korean Air prévoit l'acquisition de 50 Airbus A321neo, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 et 30 Boeing 737-8.





