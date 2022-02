Airbus:Jazeera Airways confirme une commande de 28 appareils information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 11:11

(CercleFinance.com) - Jazeera Airways, la compagnie aérienne basée au Koweït, a confirmé une commande auprès d'Airbus pour 28 appareils, dont 20 A320neos et huit A321neos. La commande confirme le protocole d'accord annoncé en novembre 2021.



La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies, y compris les moteurs de nouvelle génération, les Sharklets et l'aérodynamique, qui, ensemble, permettent de réaliser 20% d'économies de carburant et de réduction des émissions de CO2 par rapport aux avions Airbus de la génération précédente.



' La famille A320neo offre la taille, l'économie et le confort nécessaires à Jazeera Airways pour servir sa clientèle croissante et ouvrir de nouvelles routes de manière compétitive ' a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et directeur d'Airbus International.



La famille A320neo a reçu plus de 7 400 commandes de plus de 120 clients.