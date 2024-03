Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: JAL commande 21 A350-900 et 11 A321neo information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Japan Airlines (JAL) a annoncé une commande de 21 Airbus A350-900 d'Airbus, ainsi que 11 A321neo dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte. La compagnie a également commandé 10 Boeing 787-9.



Sur les lignes internationales, JAL a prévu 20 Airbus A350-900 supplémentaires. En outre, JAL prévoit d'ajouter 10 Boeing 787-9 à sa flotte existante de plus de 50 Boeing 787.



Ces nouveaux avions ont pour but d'améliorer et d'étendre la capacité des opérations internationales de JAL, en mettant l'accent sur des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Inde.



D'ici 2030, JAL a pour objectif d'étendre et de développer son réseau international, en multipliant par environ 1,4 la capacité.



L'introduction des deux types d'avions est prévue sur une période d'environ six ans, à partir de l'exercice 2027.





