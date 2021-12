Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : ITA Airways commande 28 appareils information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la nouvelle compagnie nationale italienne,ITA Airways, lui a passé une commande ferme portant sur 28 appareils, dont sept A220, 11 A320neos et 10 A330neos. Par ailleurs, la compagnie aérienne italienne poursuivra ses projets de location d'A350 pour compléter la modernisation de sa flotte. Alfredo Altavilla, président exécutif d'ITA Airways, a aussi évoqué 'des possibilités de collaboration ultérieures en ce qui concerne les développements technologiques dans le secteur de l'aviation et dans le domaine de la numérisation, où Airbus est le leader du marché'.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.20%