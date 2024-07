Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: investit dans LanzaJet pour du kérosène durable information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce investir dans la société LanzaJet, un leader des technologies de carburants durables, afin de soutenir le développement de la production de carburants d'aviation durables (SAF) à grande échelle.



Ce partenariat vise à améliorer la technologie de transformation de l'éthanol en SAF de LanzaJet, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de plus de 70 % par rapport aux combustibles fossiles.



LanzaJet démarre la première production commerciale mondiale de SAF à partir d'éthanol aux États-Unis et travaille sur des projets dans 25 pays.



Airbus et LanzaJet soulignent l'importance de nouvelles technologies et de la collaboration pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





Valeurs associées AIRBUS 131,66 EUR Euronext Paris -0,41%