Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: investissement japonais dans AALTO HAPS information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'un consortium d'entreprises japonaises dirigé par NTT Docomo et Space Compass, en collaboration avec Mizuho Bank et la Development Bank of Japan, s'est engagé à investir 100 millions de dollars dans AALTO HAPS.



L'investissement dans cette filiale d'Airbus qui fabrique et exploite la station de plateforme stratosphérique à haute altitude Zephyr (HAPS) alimentée par l'énergie solaire, sera réalisé via le véhicule d'investissement du consortium japonais, HAPS Japan.



Il marque le début d'une alliance stratégique visant à commercialiser des services de connectivité et d'observation de la Terre utilisant HAPS au Japon et dans toute l'Asie, AALTO visant un lancement au Japon et une entrée en service mondiale en 2026.



Le constructeur aéronautique européen, à travers sa division Airbus Defence and Space, restera l'actionnaire majoritaire d'AALTO. L'investissement est soumis à des conditions de clôture et à des approbations réglementaires.





Valeurs associées AIRBUS 155.30 EUR Euronext Paris -0.38%