Airbus: investissement dans Carbon Engineering au Canada

(CercleFinance.com) - Airbus annonce investir dans Carbon Engineering, une entreprise de solutions climatiques basée au Canada, qui exploite la plus grande installation au monde de recherche et développement sur la capture directe du carbone dans l'air (DACC).



Cette technologie consiste à capter les émissions de CO2 directement dans l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance. Une fois extrait de l'air, le CO2 peut être utilisé pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) liquide, compatible avec les avions actuels.



L'investissement d'Airbus contribuera à financer une partie des technologies avancées de R&D sur la capture directe dans l'air de Carbon Engineering au centre d'innovation de l'entreprise à Squamish, en Colombie-Britannique.





