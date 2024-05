Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: IndiGo commande 30 appareils 350-900 information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que la compagnie indienne IndiGo allait lui acheter 30 Airbus A350-900 dans le cadre d'une commande ferme estimée à quelque dix milliards de dollars sur la base des prix catalogue.



IndiGo, l'un des transporteurs aériens qui affiche aujourd'hui l'une des plus fortes croissances au monde, indique que l'acquisition de ces nouveaux appareils à fuselage large, qui peuvent accueillir entre 300 et 410 passagers, va lui permettre de renforcer son offre long-courrier.



Le groupe, qui est déjà l'un des principaux clients de l'Airbus A320, explique vouloir profiter du 'boom' du marché indien de l'aviation, sur fond de dynamisme de l'économie du pays et de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, qui les pousse à partir en vacances à l'étranger.



D'après Airbus, ses A350-900 consomment 25% de carburant en moins que les appareils similaires d'ancienne génération grâce à des réacteurs de nouvelle génération et le recours à des matériaux plus légers.



A la Bourse de Paris, l'action Airbus progressait de 1,2% après cette commande, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,5% pour l'indice SBF 120.





