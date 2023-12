Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: importante commande d'A220 par Lufthansa information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Airbus indique que Lufthansa a décidé de passer une commande ferme de 40 A220-300 supplémentaires pour sa flotte court et moyen-courrier. L'A220 est en service au sein du groupe depuis 2016, date à laquelle sa filiale SWISS a mis en service le premier appareil.



Le dernier A220-300 peut transporter entre 120 et 150 passagers sur des vols allant jusqu'à 6.300 km, tout en offrant une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège inférieures de 25% aux avions de la génération précédente.



A la fin du mois de novembre, Airbus avait remporté 849 commandes d'A220 auprès de 31 clients, dont 303 ont été livrées. L'A220 est déjà en service avec succès auprès de 18 compagnies aériennes dans le monde sur plus de 1.350 lignes.





