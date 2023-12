Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Hambourg rejoint le réseau 'Hydrogen Hub at Airport' information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que l'aéroport de Hambourg est devenu le premier allemand et le 12e membre du réseau international ' Hydrogen Hub at Airport'.



Pour rappel, ce programme avait été lancé en 2020 par Airbus dans le but de conduire la recherche sur les besoins en infrastructures et les opérations aéroportuaires à faible émission de carbone tout au long de la chaîne de valeur.



Le réseau compte déjà des membres des secteurs des aéroports, des compagnies aériennes et de l'énergie dans 11 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.



L'objectif du réseau international est de rechercher, de développer et d'étendre les infrastructures pour l'utilisation de l'hydrogène.







