Airbus Group : retour au niveau de livraison de 2019 pas avant 2024

(AOF) - A l'occasion d'une journée investisseurs à Toulouse, l'avionneur Airbus a réaffirmé une stratégie de production ambitieuse pour sa famille de biréacteurs avec la production mensuelle d'environ 50 A320neo. Sur le plan financier, le constructeur doit encore faire générer 1,5 milliard d'euros de free cash-flow pour atteindre son objectif de 3,5 milliards pour l'exercice 2022. Au 30 juin 2022, le rendement total pour les actionnaires s'est élevé à 1,2 milliards d'euros, contre zéro en 2021 et 2020 et 1,3 milliard en 2019.

Guillaume Faury, directeur général de l'avionneur européen, a souligné dans sa présentation aux investisseurs que le carnet de commandes d'avions commerciaux était robuste et bien diversifié : les monocouloirs tiennent toujours le haut du pavé avec 6 699 aéronefs en commande au 31 août 2022, dont 51% A321, tandis que les gros porteurs en commande sont au nombre de 640, dont 34% A330. Près de 223 A320 sont en exploitation dans le monde actuellement.

L'avionneur Airbus vise des niveaux de production ambitieux pour la famille des biréacteurs. D'ici la fin de l'année, le groupe vise une cadence de production mensuelle d'environ 50 appareils pour son A320neo. Le constructeur a annoncé par ailleurs qu'il réfléchissait à une version allongée de son A220. Pour faire face aux turbulences de sa supply chain, la société a réaffirmé qu'elle menait une politique de gestion active faite d'efforts en personnel et de digitalisation. Un avion comporte près de 2 millions de pièces par avion fournies faisant intervenir 13 000 fournisseurs, dont environ 3 000 de premier rang, et près de 3 000 acheteurs.

Au 23 septembre 2022, l'avionneur vise dans les années à venir des cadences de production mensuelle de 14 aéronefs pour l'A220 contre 6 à fin 2022 ; de 75 A320 contre 50 à fin 2022 ; de 6 A350 contre 5 à fin 2022. Les ambitions pour l'A330 sont stables à plus ou moins trois unités par mois, comme c'est le cas pour cette année.

Le directeur financier Dominik Asam a fait un point sur les prévisions 2022. Au 31 août 2022, l'avionneur a livré 382 sur les 700 avions prévus, laissant encore environ 320 aéronefs à livrer aux clients. L'Ebit ajusté est de 2,6 milliards d'euros au premier semestre 2022 contre une prévision de 5,5 milliards pour l'exercice global, soit un delta de 2,9 milliards d'euros à faire rentrer dans les caisses de l'entreprise.

Le free cash-flow - avant M&A et financement clients - est de 2 milliards d'euros au premier semestre 2022 contre un objectif de 3,5 milliards pour l'exercice 2022, soit un écart de 1,5 milliard à générer encore.

Concernant les dividendes par action et le ratio de distribution, Dominik Asam a indiqué dans sa présentation qu'après avoir atteint 42% en 2018 (1,65 euro par action), le ratio était tombé à 28% à 1,50 euro en 2021 mais qu'il tablait sur une reprise à la hausse de ce ratio. Au 30 juin 2022, le groupe a distribué 1,2 milliard d'euros aux actionnaires, contre zéro en 2021 et 2020 et 1,3 milliard en 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Chiffre d'affaires de 52,1 Mds€, tiré des avions civils à 67 %, des activités défense & espace à 21% et à 12 % des hélicoptères ;

- Carnet de commandes de 373 Mds€ provenant à 29 % d'Asie-Pacifique, à 30 % d'Europe, à 21 % d'Amérique du nord, à 9 % du Moyen-Orient et à 5 % d'Amérique latine ;

- Modèle d'affaires d'offres de solutions aéronautiques et spatiales sures et respectueuses de l'environnement, avec un engagement fort à l'égard de la société et des services publics ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français, allemand (11 % chacun) et espagnol (4 %), le conseil d’administration de 9 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

Enjeux

- Initiative « Prochain chapitre » fondée sur 3 piliers -simplification, renforcement et croissance- et visant à créer une entreprise plus rentable, plus résistante et leader de la décarbonation de l'industrie ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d'affaires et soutenue par 2,9 Mds€ de R&D : feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle / organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture, associée à des partenariats extérieurs / structuration : E-Fan Family, ATTOL Fello’Fly, ACIC, TELEO, ACUBED, BIZ Lab…;

- Stratégie environnementale avec l’ambition de devenir n° 1 de l’aviation décarbonée : conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène,

/ intégration dans le reporting des émissions émises par les clients / lancement de 2 centres de développement de moteurs hydrogènes en France et Allemagne / foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E...;

- Montée en puissance de l’activité : reprise des embauches et rythme mensuel de production estimé à 65 appareils en 2023 contre 45 en 2021 ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de 62 Mds€ à fin 2021 portant à 398 Mds€ le carnet de commandes et une commande ferme de 80 A320 par une compagnie asiatique.

Défis

- Attente pour 2023 de la reprise du trafic aérien aux niveaux de 2019 ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en titane à moyen terme et gel de commandes de gros aéroporteurs par Aeroflot ;

- Evolution des dossier judiciaires, avec l’allemand OHB et Qatar Airways ;

- Objectifs 2022 : après le retour à la rentabilité nette l’an dernier, livraison de 720 avions civils, hausse du bénéfice opérationnel à 5,5 Mds€ et de l’autofinancement libre à 3 ,5 Mds€.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.