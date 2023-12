Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: grosse commande de Turkish Airlines information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une grosse commande de 220 appareils, composée de 150 monocouloirs A321 et de 70 gros-porteurs A350 (dont 50 A350-900, 15 A350-1000 et cinq A350F), de la part de Turkish Airlines pour étoffer sa flotte.



'L'ajout de ces appareils Airbus de pointe à notre flotte permettra non seulement d'améliorer nos capacités opérationnelles, mais aussi de contribuer de manière significative à la réalisation de nos objectifs environnementaux', explique la compagnie turque.



Cette commande fait suite à deux commandes de la compagnie portant sur 10 A350-900 en septembre et quatre A350-900 en juillet 2023. Elle portera le carnet de commandes total de Turkish Airlines pour les appareils Airbus à 504, dont 212 ont déjà été livrés.





