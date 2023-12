Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: grosse commande confirmée par easyJet information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'easyJet a confirmé, après approbation de ses actionnaires, une commande ferme de 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo, dans le cadre du plan de renouvellement et d'amélioration de sa flotte.



La commande de la compagnie aérienne à bas coûts britannique comprend 56 A320neo et 101 A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo, appareils de plus grande capacité.



'Cet investissement important dans l'avion le plus économe en carburant et le plus capable de transporter des carburants d'aviation durable témoigne de notre engagement commun à cet égard', selon le constructeur aéronautique.





