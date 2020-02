Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Green Africa signe un protocole pour 50 A220 Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Green Africa Airways, la compagnie aérienne nigériane basée à Lagos, a signé un protocole d'accord pour 50 A220-300. ' Il s'agit de l'une des principales commandes du programme A220 dans le monde et de la plus grosse commande jamais passée sur le continent africain ' indique le groupe. A la fin du mois de janvier 2020, l'A220 avait enregistré un total de 658 commandes. Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus, a déclaré depuis le salon aéronautique de Singapour : ' Les caractéristiques uniques de l'A220 permettront à la compagnie aérienne de proposer des destinations et des itinéraires jusqu'ici considérés comme non rentables '.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.33%