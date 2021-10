Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : GMR commande 21 nouveaux hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que Global Medical Response (GMR) compte ajouter 21 hélicoptères Airbus des familles H125, H130 et H135 à sa flotte médicale aérienne, avec des options sur 23 appareils supplémentaires. 'Avec l'ajout de ces nouveaux appareils, notre flotte va devenir plus forte et pourra sauver davantage de vies ', résume Rob Hamilton, président du groupe GMR Alliances. Cette annonce s'ajoute aux commandes de GMR déjà réalisées ces dernières années dans le cadre de l'expansion continue de sa flotte. Rien qu'au cours des 18 derniers mois, GMR a réceptionné 15 hélicoptères Airbus, précise l'avionneur européen.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.69%