Airbus : GECAS commande 12 A330neo et 20 A321XLR

(CercleFinance.com) - GE Capital Aviation Services (GECAS), la division de financement et de location d'avions commerciaux de General Electric a signé une commande ferme portant sur 12 Airbus A330neos et sur 20 appareils A321XLR. L'accord relatif à l'A321XLR prévoit la commande de 13 nouveaux avions et l'augmentation de sept A321 dans son carnet de commandes existant. Cette dernière commande porte à 45 le nombre total d'appareils de la famille A330 commandés par GECAS et à 588 pour toutes les variantes de la famille A320. Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a déclaré lors du salon de Dubai Air: ' L'investissement par l'un des bailleurs les plus respectés et les plus influents au monde dans l'A321XLR et l'A330neo témoigne de leur attrait mondial, de leur polyvalence et de leur valeur. '

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.73%