Airbus : Garuda Indonesia a reçu son 1er A330-900

(CercleFinance.com) - Garuda Indonesia a reçu son premier A330-900. Cet avion à large fuselage de nouvelle génération est le premier des 14 A330-900 commandés par la compagnie aérienne. La compagnie exploite actuellement 24 appareils de la famille A330 sur des liaisons régionales et long-courriers. L'A330-900 de Garuda Indonesia est configuré pour accueillir 301 passagers dans une configuration en deux classes avec 24 sièges en classe Affaires et 277 en classe économique. L'A330neo est équipé des moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce et dispose d'une nouvelle aile à portée accrue et de nouveaux Sharklets inspirés de l'A350 XWB.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.77%