Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : gare à la cassure des 61,9E Cercle Finance • 27/07/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Airbus revient au contact de la borne basse de son corridor de consolidation latérale 70/62E: gare à la cassure des 61,9E (plancher du 26 juin) car le prochain support ne se dessine pas avant 56,7E (plancher du 29/05) puis 54E (règle du balancier).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.16%