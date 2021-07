Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : gagne près de 1%, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Airbus gagne près de 1% à Paris, profitant d'une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus Group, avec un objectif de cours relevé à 134 euros, contre 120 euros précédemment. ' La reprise des volumes conjuguée aux premiers effets des économies garantissent un solide 2e trimestre ', assure l'analyste, qui table sur un EBIT ajusté de 1763 ME pour un chiffre d'affaires de 14,2 MdsE. Ainsi, ' sur la base de notre modélisation d'EBIT ajusté, le premier semestre aura atteint 77% de l'EBIT annuel attendu par le consensus '. Oddo relève ses estimations de BPA de 19,3%/0,9%/5,6%/8,5% respectivement pour 2021/22/23/24. 'Notons que ces estimations, avec une cadence de livraisons A320 moyenne de 51 en 2022 puis de 59 en 2023, 64 en 2024 et 66 en 2025, restent encore relativement prudentes par rapport aux plans à long-terme d'Airbus de 70 à 75', conclut le broker.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.45%