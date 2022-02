Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : fuse à la hausse vers 116E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Airbus fuse à la hausse vers 116E (115,92E) et se rapproche de son récent double sommet de 5 janvier et 17 février (120E).

Mais le titre reste prisonnier du corridor 107,3/120,3E depuis début juin 2021, sauf bref accident baissier du 26/11/2021 vers 98E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +6.43%