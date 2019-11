Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : flynas commande 10 A321XLRs à Dubaï 2019 Cercle Finance • 19/11/2019 à 11:56









(CercleFinance.com) - Flynas, première compagnie aérienne à bas coûts d'Arabie saoudite, a signé une commande ferme de 10 A321XLR au salon aéronautique de Dubaï 2019. Flynas avait signé en 2016 un accord portant sur 80 familles A320neo et exploite actuellement une flotte de 27 A320ceos et 4 A320neos. En 2018, la compagnie aérienne a transporté plus de 6,6 millions de passagers sur 60 000 vols nationaux et internationaux. La compagnie aérienne exploite actuellement plus de 1 200 vols par semaine vers 17 destinations nationales et 53 destinations internationales. L'avion offrira une autonomie sans précédent jusqu'à 4 700 nm, avec une consommation de carburant par siège réduite de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente. La famille A320neo avait accumulé plus de 7 000 commandes fermes à fin octobre 2019 émanant de plus de 110 clients dans le monde.

