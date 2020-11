Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Fitch dégrade ses notes à 'BBB+' Cercle Finance • 05/11/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Fitch Ratings a annoncé mercredi soir avoir abaissé les notes long terme d'Airbus, les ramenant à 'BBB+' contre 'A-' précédemment, avec une perspective qui reste 'négative'. 'Cette dégradation est le reflet du point de vue de Fitch selon lequel le redressement qui suivra l'épidémie sera de nature plus prolongée que nos précédentes prévisions, avec un rebond ralenti pour ce qui concerne les grands avions commerciaux, ce qui devrait générer de moindres flux de trésorerie à moyen terme', explique l'agence dans un communiqué. Fitch estime notamment qu'Airbus éprouvera des difficultés à revenir à des performances financières justifiant une note 'A-' avant la fin de l'année 2022. Le titre Airbus était en hausse d'environ 0,7% jeudi dans les premiers échanges.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.31%