Airbus : Fiji Airways prend livraison de son 1er A350 XWB

(CercleFinance.com) - Fiji Airways est la première compagnie aérienne de la région du Pacifique Sud à prendre livraison de l'A350 XWB. L'Airbus A350-900 est le premier des deux A350 XWB à rejoindre la flotte de Fiji Airways. Les deux appareils sont loués à DAE Capital, de Dubaï. Configuré en deux classes avec 334 places assises, dont 33 places assises en classe affaires et 301 places en classe économique, dont 39 désignées sièges Bula Space avec plus de dégagement pour les jambes. Fiji Airways exploite actuellement une flotte de six familles A330.

