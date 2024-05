Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: feu vert de l'AESA pour l'A321XLR ? information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Airbus serait sur le point d'obtenir la certification de son nouvel avion l'A321XLR selon Les Echos.



Le groupe devrait recevoir le mois prochain le feu vert de l'Agence de l'Union Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) indique le quotidien. Il s'agit de la dernière étape avant les premières livraisons de l'appareil.



' Le directeur de l'AESA, Florian Guillermet, a annoncé lui-même jeudi lors du congrès de la fédération de l'aviation la certification de l'A321 XLR ' avant l'été '. La 1ère compagnie aérienne à mettre en service l'A321 XLR devrait être Iberia qui attend son 1er exemplaire pour la fin de l'été ' indique ce matin Invest Securities.



' L'A321 XLR est le plus gros modèle de la gamme monocouloirs d'Airbus qui sera ' en mesure de changer en matière de connectivité et d'économie du transport aérien ' selon F. Guillermet grâce à une autonomie de 8 700km sans escale qui lui permettra d'assurer aussi bien des vols moyen-courriers que long-courriers. Le recours à un monocouloir pour un vol long-courrier permettrait d'économiser 30% de carburant ' rajoute Invest Securities.



Le carnet de commandes pour l'A321 XLR compte à ce jour plus de 500 appareils, ce qui constitue le plus gros succès commercial d'Airbus avant une entrée en services précise le bureau d'analyses.





