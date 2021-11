Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : expédition d'un satellite Inmarsat-6 au Japon information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le premier satellite Inmarsat-6 construit par Airbus a été expédié de Toulouse à Tanegashima au Japon pour son lancement. Le premier satellite de la série Inmarsat-6 doit être lancé sur un lanceur H-IIA construit par Mitsubishi Heavy Industries (MHI) en décembre. ' Il s'agira du cinquième Eurostar en orbite équipé d'une propulsion électrique renforçant ainsi la position d'Airbus en tant que leader mondial de la propulsion électrique ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.15%