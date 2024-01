Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: EVA Air passe une commande ferme de 33 appareils information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le taïwanais EVA Air a finalisé une commande ferme d'achat de18 appareils A350-1000 long-courrier et de 15 appareils A321neo monocouloirs.



La compagnie aérienne devient ainsi le dernier transporteur mondial à sélectionner l'A350-1000 pour ses futurs besoins long-courriers.



' Nous avons sélectionné l'avion Airbus après une évaluation approfondie des différents modèles dans chaque segment de marché. Dans les deux catégories de taille, nous avons sélectionné les types les plus modernes et les plus économes en carburant, qui offrent les plus hauts niveaux de confort aux passagers', a commenté Clay Sun, président d'EVA Air.











Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.08%