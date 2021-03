Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : étude pour une fabrication d'engins dans l'espace Cercle Finance • 11/03/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été sélectionné par la Commission Européenne pour étudier la fabrication d'engins spatiaux dans l'espace, dans le cadre d'un projet conduit par le consortium PERIOD (PERASPERA In-Orbit Demonstration). Ce projet PERIOD se concentre sur l'assemblage et la fabrication de satellites en orbite. Ce contrat d'étude en phase A/B1, d'une valeur de trois millions d'euros, durera deux ans, l'objectif étant de poursuivre avec un démonstrateur en orbite. L'usine orbitale envisagée sera la première à construire directement dans l'espace des composants majeurs tels que des réflecteurs d'antenne, à assembler et remplacer des modules et des charges utiles de satellites.

