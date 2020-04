Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : étude du changement climatique avec TRISHNA Cercle Finance • 20/04/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Airbus va aider l'Inde et la France à étudier le changement climatique avec le satellite TRISHNA. TRISHNA (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment) sera le nouveau satellite à rejoindre la flotte franco-indienne dédiée à la surveillance du climat et aux applications opérationnelles dérivées. ' Le CNES et l'ISRO (Indian Space Research Organisation) font équipe pour développer un système complet d'observation infrarouge, incluant satellite et système sol associé pour obtenir une haute résolution thermique et une fréquence de revisite élevée ' indique le groupe. ' Les observations faites par TRISHNA permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau et d'adopter une gestion plus durable des ressources aquatiques à l'échelle de la planète grâce à une meilleure définition des impacts du changement climatique, notamment au niveau local '.

