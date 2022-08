Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Etihad confirme sa commande de sept A350 cargo information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi qu'Etihad Airways avait confirmé une commande portant sur sept versions cargo de l'A350 après avoir signé un accord provisoire en début d'année à l'occasion du salon aéronautique de Singapour.



Etihad, qui avait déjà passé commande de la version passager de l'A350-1000, dont cinq ont d'ores et déjà été réceptionnés, a également confirmé la signature auprès d'Airbus d'un accord de maintenance sur le long terme pour l'ensemble de sa flotte d'A350.



Il s'agit du premier accord de ce type conclu au Moyen-Orient, précise l'avionneur européen dans un communiqué.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.05%