Airbus: Etihad Airways a signé une lettre d'intention information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 09:42

(CercleFinance.com) - Etihad Airways a signé une lettre d'intention pour sept avions cargo A350F qui viendront s'ajouter à sa flotte existante de cinq A350-1000 version passagers. L'annonce a été faite lors du salon aéronautique de Singapour 2022.



Avec une capacité de charge utile de 109 tonnes, l'A350F peut desservir tous les marchés du fret. À ce jour, l'A350F a remporté des commandes fermes et des engagements pour 29 appareils auprès de 5 clients.



' L'ajout de l'A350F jouera un rôle clé dans la conduite de notre stratégie de fret à long terme et dans la réalisation de notre objectif 2035 visant à réduire les émissions de CO ₂ de 50 %.' a déclaré Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.



'Le seul grand cargo de nouvelle génération au monde sera inégalé sur son segment de marché en termes d'autonomie, de consommation de carburant et d'économies de CO2.' a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International.