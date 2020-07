Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : étend son système SpaceDataHighway Cercle Finance • 16/07/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le satellite-relais EDRS-C, deuxième noeud de la constellation SpaceDataHighway d'Airbus est désormais opérationnel après que tous les essais de mise en service aient été terminés le 15 juillet 2020. Lancé en août 2019, il a effectué avec succès ses essais et établi une liaison de communication laser avec les satellites d'observation de la Terre Sentinel du programme Copernicus. ' EDRS-C multiplie par deux la capacité de transmission de la constellation, qui peut désormais relayer simultanément les données fournies par deux satellites ' indique le groupe. D'ici à 2030, une quinzaine de satellites devraient utiliser la connectivité à très haut débit du système SpaceDataHighway.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.30%