Airbus établit un record mondial de distance avec l'A350-1000ULR destiné à Qantas

L'avionneur européen a réalisé un vol sans escale de 23 155 kilomètres entre Melbourne et Toulouse, établissant un record "Guinness" de distance pour un avion de ligne commercial.

Airbus a effectué ce vol les 27 et 28 juillet 2026, en 24 heures et 24 minutes, dans le cadre des essais de l'A350-1000ULR (Ultra-Long Range), développé pour Qantas Airways au titre du programme Project Sunrise. Le record a été validé à partir de données vérifiées indépendamment par la Fédération aéronautique internationale et Flightradar24.

Cet appareil doit permettre à Qantas de relier sans escale Sydney à Londres et New York, avec des vols pouvant atteindre 22 heures. L'intégration d'un réservoir supplémentaire augmente son autonomie de 1 000 milles nautiques (soit 1 852 km).

Qantas a commandé 12 A350-1000ULR, dont le premier doit être livré en avril 2027, avant une mise en service sur la liaison Sydney-Londres plus tard dans l'année. La compagnie a également commandé 12 A350-1000 classiques pour son réseau long-courrier.

Le titre Airbus progressait de 4,5% sur les coups de 16h30 à Paris, également porté par une commande de la DGA.