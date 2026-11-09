Airbus et Thales remportent un contrat de 1,5 MdEUR pour les satellites IRIS

Le groupe aéronautique et spatial et son partenaire ont été sélectionnés par la Direction générale de l'armement (DGA) pour développer deux satellites d'observation de la Terre de nouvelle génération destinés aux forces armées françaises.

Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space assureront conjointement la maîtrise d'oeuvre du programme IRIS. Le contrat, qui s'étendra jusqu'à la fin de la prochaine décennie, couvre la conception, la fabrication et les essais des satellites, ainsi que les systèmes au sol, la maintenance et les opérations en orbite.

Airbus fournira les deux plateformes satellitaires, une part importante de la charge utile du premier satellite et prendra en charge le segment terrestre. Thales Alenia Space développera notamment la charge utile du second satellite.

Destiné à remplacer les satellites CSO du programme MUSIS, IRIS vise à renforcer les capacités françaises de renseignement spatial grâce à des images à très haute résolution, de jour comme de nuit, tout en améliorant les délais de mise à disposition des données. Le système pourra également contribuer à la surveillance des menaces spatiales.

Airbus a achevé la séance sur un gain de l'ordre de 4,9%, vers 206 euros, tandis que Thales s'est adjugé 3,2%.