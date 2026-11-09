Airbus et Thales maîtres d'œuvre des prochains satellites militaires français

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant européen de l'aérospatiale Airbus et le français Thales ont confirmé lundi avoir été sélectionnés pour la maîtrise d'œuvre des deux prochains satellites militaires d'observation de la France, l'objet d'un contrat total de "plus de 1,5 milliard d'euros".

Le choix de ces deux industriels par le ministère des Armées avait été révélé par le quotidien La Tribune dès fin septembre.

"La direction générale de l'Armement (DGA) a attribué en co-maîtrise d'œuvre à Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space (TAS) le contrat du programme IRIS, la prochaine génération de satellites d'observation de la Terre à résolution extrêmement élevée destinés aux forces armées françaises", a indiqué Airbus dans un communiqué.

Thales Alenia Space est détenu à 67 % par Thales, fournisseur de hautes technologies à l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport, et à 33 % par le groupe italien d'aérospatiale Leonardo.

"Ce contrat couvre la conception, la construction et les tests de deux satellites, ainsi que le segment sol de contrôle et d'utilisation, la maintenance et les opérations en orbite", a détaillé Airbus.

Il "représente plus de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble du consortium" jusqu'à la fin des années 2030, a ajouté le groupe.

Ce programme IRIS est prévu pour succéder aux satellites CSO (Composant spatial optique) du programme MUSIS (Multinational Space‑based Imaging System). Celui-ci implique cinq partenaires européens de la France : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et Grèce.