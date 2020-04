Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : est en train d'évaluer les implications du Covid-19 Cercle Finance • 03/04/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Airbus annonce suivre de près l'évolution de la situation Covid-19 dans le monde et est en dialogue permanent avec ses clients, fournisseurs et partenaires institutionnels. ' Airbus est en train d'évaluer les implications de la pandémie sur ses opérations et les mesures d'atténuation potentielles qui pourraient être mises en oeuvre ' précise le groupe. ' La Société ne fera aucun commentaire supplémentaire à ce stade '.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.52%