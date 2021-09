Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : essais en vol d'un moteur de secours d'hélicoptère information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir démarré, en partenariat avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, les essais en vol d'un système de moteur de secours (EBS) à bord de son Flightlab, projet ouvrant la voie à un futur système de propulsion hybride. 'L'objectif principal de la campagne est d'améliorer la sécurité des vols d'appareil à un seul moteur en fournissant une alimentation électrique de secours en cas de panne d'une turbine', précise le constructeur aéronautique. Pour effectuer ces tests, le Flightlab a été équipé d'un moteur électrique de 100 Kw connecté à la boîte de vitesses principale, qui peut fournir de l'énergie électrique pendant 30 secondes en cas de panne moteur.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.14%