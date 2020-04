Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : essais concluants de CIMON-2 dans l'ISS Cercle Finance • 15/04/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que CIMON-2, l'assistant pour astronautes conçu et réalisé par Airbus pour le compte de l'Agence spatiale allemande DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), a fait l'objet d'essais concluants dans la Station Spatiale Internationale (ISS). ' Parmi les nombreux tests effectués, les capacités de vol autonome de CIMON-2 ainsi que son système de navigation à commande vocale et sa compréhension et réalisation de tâches variées furent mises à l'épreuve ' indique le groupe. ' L'objectif de ce projet consiste également à étudier les possibilités de réduction du stress grâce à des assistants intelligents comme CIMON. Ce dernier pourrait faire office de partenaire et de compagnon, soutenant les astronautes dans leurs nombreuses tâches liées à la réalisation des expériences et aux opérations de maintenance et de réparation, et réduire ainsi leur exposition au stress lors de missions à longue durée '.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.32%