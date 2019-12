Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : espère 'des discussions' sur les droits de douane Cercle Finance • 02/12/2019 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Airbus annonce ce soir qu'un panel de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), évaluant les mesures prises par l'UE et Airbus pour se conformer à ses recommandations, a estimé que les États-Unis devraient immédiatement réduire d'environ 2 milliards de dollars les droits de douane de 7,5 milliards de dollars US autorisés en octobre. 'Cela découle directement de la constatation du groupe spécial selon laquelle les prêts pour le développement de l'A380 n'ont plus d'incidence sur les ventes de Boeing et que, par conséquent, la valeur des ventes perdues n'existe plus', indique Airbus. Rappelant que 'les parties américaines concernées n'ont pris aucune mesure visible pour remédier à leurs [propres] subventions illégales', et que 'l'UE a demandé à l'OMC l'autorisation d'imposer des contre-mesures aux importations en provenance des États-Unis, (...) y compris les avions Boeing', le constructeur européen 'encourage le représentant américain au commerce à accepter l'invitation de la Commission européenne à engager des discussions constructives en vue de trouver une solution à ces différends'. 'Un règlement négocié est le seul moyen de rétablir et de préserver la concurrence libre et loyale', estime Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.71%