Airbus : envisagerait de réduire la durée du temps de travail

(CercleFinance.com) - Le groupe envisagerait de réduire la durée du temps de travail en France afin de limiter les pertes d'emplois dans les deux prochaines années indique Bloomberg en raison de l'effondrement du transport aérien mondial dû au Covid-19. Le groupe veut supprimer 15 000 emplois ce qui pourrait être insuffisant pour faire face à la crise actuelle rappelle ce matin Aurel BGC. Cette décision l'aiderait à préserver ses compétences afin de redémarrer la production d'avions monocouloirs à des taux similaires à ceux de l'année dernière entre 2023 et 2025, a indiqué le responsable des ressources humaines d'Airbus pour la France, Donald Fraty, dans une lettre envoyée vendredi aux salariés rapporte Bloomberg. ' Airbus fait face à une crise sans précédent ', a écrit Donald Fraty, faisant référence à un rapport d'expert sur la situation économique présenté au comité d'entreprise jeudi. ' Les perspectives de reprise de nos activités sont profondément incertaines ' rapporte Bloomberg.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.43%