Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus envisage une réduction drastique de la production d'A320-sces Reuters • 03/04/2020 à 11:36









PARIS, 3 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA envisage une forte réduction de la production de ses monocouloirs de la famille A320 en raison des problèmes industriels et de livraison dus à la crise du coronavirus, a-t-on appris vendredi auprès de trois sources proches du dossier. Selon deux d'entre elles, le constructeur pourrait devoir réduire de moitié sa production mensuelle des différents types d'A320, actuellement de 60, pendant un ou deux trimestres afin d'éviter une surabondance d'avions non livrés. D'après la troisième source, aucune décision n'a encore été prise. Un porte-parole d'Airbus a refusé de commenter ces informations. (Tim Hepher, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.57%