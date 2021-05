Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : en tête du consortium pour l'initiative EuroQCI Cercle Finance • 31/05/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Airbus annonce diriger un consortium d'entreprises et d'instituts de recherche que la Commission Européenne a sélectionné pour étudier la conception du futur réseau européen de communication quantique, l'initiative EuroQCI. Le consortium européen comprendra aussi Leonardo, Orange, PwC France et Maghreb, Telespazio -coentreprise de Leonardo (67%) et Thales (33%)-, le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) et l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). A terme, l'initiative EuroQCI permettra de protéger les systèmes de chiffrement européens et les infrastructures critiques, telles que les institutions gouvernementales, les banques ou encore les réseaux électriques, contre les cybermenaces. L'étude, d'une durée de 15 mois, s'attachera à définir les spécifications du système de bout en bout. L'objectif est d'exécuter un démonstrateur EuroQCI d'ici 2024 et de déployer un premier service opérationnel d'ici 2027.

