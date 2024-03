Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: en tête du CAC, RBC voit le titre surperformer information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - L'action Airbus signe la meilleure performance de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris, RBC ayant relevé son conseil sur la valeur de 'performance en ligne' à 'surperformance'.



Peu après 10h00, le titre du géant européen de l'aéronautique s'adjuge 1,4% dans des volumes échanges soutenus, quasiment équivalents à ceux traités sur TotalEnergies.



Dans une note diffusée en début de matinée, RBC estime qu'il est temps de se pencher de nouveau sur la valeur au vu de la dynamique de production favorable dont bénéficie actuellement l'avionneur, et de ses gains de parts de marché.



'Nous pensons que la bascule favorable qui s'est récemment opérée dans le sentiment de marché peut se prolonger avec la poursuite des gains de parts de marché dans les monocouloirs et une confiance renforcée des investisseurs dans les objectifs à horizon 2025', explique le courtier canadien.



Le broker dit ainsi s'attendre à ce que le flux de trésorerie du groupe atteigne 16 milliards d'euros l'an prochain, un montant suffisant pour proposer des redistributions de cash significatives aux actionnaires.



Son objectif de cours passe ainsi de 145 à 192 euros.



Airbus a par ailleurs annoncé ce matin avoir mis fin à ses discussions avec Atos en vue d'une éventuelle acquisition de BDS, la filiale d'analyse de données et de cybersécurité du groupe technologie français.





