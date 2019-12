Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : en route pour tester les 120E Cercle Finance • 03/12/2019 à 16:24









(CercleFinance.com) - Airbus chute de -3,5% vers 125E: il efface désormais 5 semaines de hausse en une séance. Airbus semble en passe de rétrograder jusque vers 120E (ex-plancher du 6 août et du 23 octobre) d'ici 24H au rythme actuel. Rappel: A 130E ce matin, le gain annuel était encore de +52%... et le repli n'atteint pas encore -10% par rapport à son récent zénith absolu des 137E du 15/11

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.16%