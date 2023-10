Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: en négociation pour une commande d'AIG ? information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - IAG serait en négociation avec Airbus et Boeing pour une commande d'avions gros porteurs pour remplacer les anciens B777 indique Bloomberg. La commande pourrait comprendre 20 avions ou plus selon l'agence de presse.



IAG, la maison-mère de British Airways, Iberia et Vueling, avait déjà réalisé fin juin la conversion en commandes fermes d'options annoncées en septembre 2022 portant sur 10 appareils A320neo d'Airbus.



Ces avions, dont la livraison est prévue en 2028, sont destinés à remplacer la flotte existante d'A320ceo de la compagnie aérienne.





