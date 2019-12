Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : en léger retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 11/12/2019 à 14:05









(CercleFinance.com) - Airbus cède 0,5% avec une dégradation de conseil par Jefferies de 'achat' à 'conserver', en dépit d'un objectif de cours rehaussé de 110 à 120 euros, jugeant notamment 'qu'il faudra encore des années pour que les conséquences de la mise au sol du 737 MAX s'éclaircissent'. 'Nous pensons qu'Airbus doit investir pour anticiper les pressions environnementales, non seulement pour prévenir un concurrent comme la Chine réalisant une technologie à moindres coûts', ajoute le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.47%