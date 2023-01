Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: en léger repli après les livraisons annuelles information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance favorable à Paris, Airbus cède moins de 1% au lendemain d'un point d'activité du constructeur aéronautique, qui revendique pour l'ensemble de l'année 2022, 661 avions commerciaux livrés (+8% par rapport à 2021).



'Le consensus Visible Alpha anticipait 683 livraisons alors que nous tablions sur 675', réagit Oddo BHF, qui confirme cependant son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 139 euros sur le titre de l'avionneur européen.



'C'est évidemment moins que ce que nous visions', reconnaissait aussi le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, qui soulignait néanmoins 'l'importante prise de commandes couvrant toutes les familles d'avions, y compris les avions cargo'.



Stifel, qui réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 140 euros, estime que la demande sous-jacente reste forte, aidée par la réouverture en Chine et la détermination des compagnies aériennes occidentales à restaurer leur programme de vols pré-Covid.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.01%